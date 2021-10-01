小編今天（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。由於1日起大陸黃金周開始放假停工，上海航交所提前一日公布最新SCFI運價指數，最新一周報價下跌29.69點、至4614.1點，周跌0.62％，終止連20周漲勢，美東線甚至出現逾6％跌幅，在運價走跌下，恐牽動航運三雄走勢。

【1】貨櫃海運終漲 美東線跌逾6％

上海出口貨櫃運價指數SCFI在9月30日出現戲劇化轉折，最新一周報價下跌29.69點、至4614.1點，周跌0.62％，終止連20周漲勢，美東線甚至出現逾6％跌幅，是否意味高運價到頂了開始回檔整理，抑或受到大陸政策、限電限產、塞港等黑天鵝干擾，在貨櫃航運、投資市場引發多空論戰！

【2】美要求上繳機密資料？台積電終於說話了

美國政府要求三星、台積電等晶圓大廠，明年11月8日前提供晶片庫存、訂單等商業機密資料，立法院多位立委30日高度關切政府提出什麼作為？國發會主委龔明鑫原本低調，隨後與台積電通電話後指出，台積電表達不會透露個別客戶的商業機密資訊。

【3】歐美央行示警 斷鏈惡化推升通膨

歐美英央行示警，供應鏈瓶頸可能持續惡化，進一步推升通膨走高，美國聯準會（Fed）主席鮑爾同時預期，通膨壓力可能延續到2022年。

【4】十檔作帳股 投信大買

投信在9月季底最後兩天大敲49.1億元，主要集中在權值股、半導體股、面板股及塑化股四大族群，力拚好績效，據統計，買超台積電（2330）、台塑（1303）各9億多元、8億多元，合計買超十檔上市股都超過2億元。

【5】全球運輸系統恐崩潰 業界急喊：快做這件事

包括國際海運總會（ICS）在內的業界組織周三（29日）致函參與聯合國大會的各國領袖，他們在信中警告，若各國政府不恢復運輸業工人行動自由，不讓他們優先接種世衛（WHO）認可的疫苗，那「全球運輸系統恐將崩潰」。