受天然氣價格飆升影響，投資者開始尋求原油作為其替代能源，近期原油價格再次攀升至近三年來最高點。油價走高，再加上中國限電觸媒，乾淨再生能源題材熱燒！今早太陽能等替代能源概念股逆勢走揚，茂迪(6244)、永崴投控(3712)、安集(6477)、碩禾(3691)、元晶(6443)、聯合再生(3576)、國碩(2406)等強勢上攻。
碩禾昨天召開股東臨時會增選一席董事，依規劃由鴻海集團旗下鴻揚創投當選。鴻揚創投今年6月斥資新台幣9.952億元，取得碩禾800萬股私募普通股，持股比重約10.54%，成為碩禾第2大股東，雙方將合作開發電動車電池材料。碩禾近日與鴻海、榮炭及中鋼集團旗下中鋼碳素簽署合作備忘錄，加速開發電動車電池負極材料，碩禾將主要負責矽、矽氧材料技術。
永崴投控旗下森崴能源(6806)將於10月掛牌轉上市，森崴能源今早股價一度站上149.5元，創興櫃掛牌以來新高。森崴能源靠著佈局「光、風、水、氣、大平台」策略，建置眾多再生能源又跨足賣綠電，下一步投資儲能、建燃氣電廠。森崴目前建置太陽能與風力發電等再生能源裝置量約165MW，年發電量達4億度，共有28個運轉中的太陽能電廠、8支陸域風機。目前手上的開發及工程合約達609億元(2021~2025年)以及75.8億元長期運維合約(2021~2041年)，支持未來營運成長動能。
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