台中市道路修補志工在新冠肺炎疫情期間，仍默默為城市貢獻，參與道路坑洞修補作業，財團法人天帝教天極行宮所屬的「道路修補志工隊」全年度志願服務累計已達100小時以上，市府建設局日前特別頒發志工服務感謝狀，感謝11名無私奉獻的志工們。建設局長陳大田表示，志工們不求回報的心讓人敬佩，期盼與志工們攜手努力，守護台中。

「志願服務是值得尊敬的偉大精神！」陳大田表示，在炎熱天氣忍受瀝青的高熱溫度，時常流著汗水，不畏車來車往危險只為提供良好道路，道路修鋪是很耗費時間及體力的工作，每一次的修鋪都是防止交通事故發生的可能。

財團法人天帝教天極行宮所屬的「道路修補志工隊」全年度志願服務累計已達100小時以上，市府建設局日前特別頒發志工服務感謝狀

陳大田說，道路修補志工每趟出勤需要長時間服務，藉由頒發感謝狀向他們獻上最高敬意，天帝教志工也回贈防疫祈福香包，祝福市府防疫平安。志工隊用實際行動感動市民，邀請有志一同的朋友加入志工團隊，貢獻一己之力為社會服務。