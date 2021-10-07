桃園市大溪瑞安路砂石場外泥水噴濺民眾抱怨，市議員陳治文邀集相關單位會勘促改善。（陳治文提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市大溪區瑞安路一段因設有砂石場，因為砂石車時常出入，業者因此經常清洗路面造成道路積水及泥水噴濺問題，時常有民眾反映行經此路段導致車身、擋風玻璃及機車騎士身上汙穢不堪，抱怨連連。桃園市議員陳治文邀集相關單位會勘，力求業者改善。

市議員陳治文議員表示，大溪區瑞安路開通近20年，該處砂石場前道路常因水車灑水夾雜泥沙落塵積在道路面上，民眾上下班時段經過次路段段泥水噴到車身、機車騎士甚至被噴到滿身髒也常發生交通事故，公路局復興工務段、市府環保局及業者都無法免責，應立即改善。

公路總局復興工務段指出，建議砂石場代管路面鋪設瀝青時，使用透水性瀝青以利路面排水，也建議砂石場灑水及清洗時，清洗路面每日不超過2次，其餘次數以灑水路面不造成沙土揚起為為原則。環保局環境稽查科則說，將請空氣品質保護科針對該砂石場外監視系統實施不定時監控及掌握道路色差，也建議業者避免上下班時段灑水頻率，也建議先以掃街車清掃後再清洗路面。

當地瑞興里辦公處也表示，希望業者在砂石車出場前能先以高壓水柱清洗輪胎與車身，避免夾帶汙泥帶出砂石場外，而入秋後東北季風增強，砂石場內堆置砂石也要不定時灑水避免塵土飛揚。而該砂石場業者也允諾，將針對砂石場出入口處進行路面改善鋪設透水令瀝青減少問題發生。