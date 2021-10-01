台鐵與公東高工產學合作，未來27位學生有機會至台鐵工作。（蔡旻妤攝）

為培育各類鐵道技術人才，台鐵與全國7所高中技職學校產學合作，提供84個實習名額，培育鐵路專才接軌職場，首站選定台東公東高工，並於1日辦理產學合作締約儀式，台鐵副局長馮輝昇表示，未來通過檢定就能進入台鐵工作。

因應東部地區運能急遽攀升、南迴鐵路電氣化全線通車，台鐵亟需培育東部各類鐵道技術專才。馮輝昇指出，將於110至112學年間提供工務、機務、電務等技術單位計27名實習名額，讓公東高工機械科、建築科、電機科、資訊科學生參與實習，期待學生經由學校專業課程訓練洗禮及現場實習，建立鐵路基礎知識、培育專才，有效縮短日後工作之「學用落差」。

公東高工電機科林同學說，經由產學合作有機會進到台鐵任職，讓自己多了1個不一樣的選擇，而家中有不少親戚在台鐵服務，知道未來有實習的機會，家人都相當支持。他也期待在實習的過程中，習得在學校無法學得的知識與技術。

「單一管道、直通台鐵」馮輝昇表示，未來將有產學合作類科，參與實習的學生無須與其他求職者競爭，透過該類科應試、投入台鐵服務，達到「畢業即就業、學用合一」的目標。他強調台鐵原屬國營的百年企業，擁有1.2兆的資產，未來學生進入各單位穩定實習，2年後即獲得1張有機會優先直通任職的門票，往後也有機會赴日本、德國進修深造。

校長黃淑英表示，公東高工創立於1960年，創校之初曾禮聘歐洲各國優秀工業技術教師到校教學，傳承「德制技職教育」及歐陸先進國家技術外，更奠定學校紮實的技藝教學基礎，期盼透過產學合作，讓孩子學以致用。