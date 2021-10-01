根據國發會調查報告，台灣總人口自2020年開始轉為負成長，推估將於2025年進入超高齡社會，「長照」已然成為重要議題。而這樣高齡化的壓力，在老年人口比例高於全台平均值的花東地區更顯嚴峻，特別在偏鄉更讓人擔憂的還有許多長輩正在孤獨的面對老年生活。長期耕耘花東社會服務的「一粒麥子基金會」表示，這些獨居或是白天獨自一人在家的長輩，因為長時間缺乏人際的互動，身心健康狀態都令人擔憂，是急需受到社會大眾關心的一群人，而一粒麥子近幾年努力朝「多功能日照中心」在偏鄉落地、並連結各式到宅服務，目的就是希望能夠照顧更多獨居長輩，為他們改寫獨老生活、同時期待更多人伸出援手。

跳脫過去傳統框架！多功能日照中心助長輩適性發展

過去一般的日照中心並沒有提供太多額外的彈性服務，特別是當家屬有夜間或臨時送托的需求時便容易造成困擾、也無法在辛苦的生活裡得到一些喘息機會。但一粒麥子基金會多年來在花東偏鄉的日照服務經驗，卻看見了每個細微的需求，希望都能打造成「多功能日照中心」，提供更具彈性更多元的社區照顧模式，包括短期夜間住宿或安排照服員前往到宅服務等。「多功能日照中心」努力在更多的偏鄉落地，也是讓長輩期待「在地安老」的夢想時，能獲得更周延的服務資源，就近在熟悉的社區就可以得到妥善的照顧，同時因應花東多元族群的特色，照服員都能夠用母語與長輩溝通，減少語言的隔閡也拉近彼此的距離。像這樣的日照服務過去可能是家中重擔，但現在搭上長照2.0的政策，補助變多後也能夠直接減輕家屬的經濟負擔，值得有需求的家庭進一步去瞭解。

在照顧長者的規劃方面，一粒麥子基金會執行長林木泉表示，每一位長輩都有自己過往的生命經驗，應該是協助他們重新找回對生活的熱情、而非用固定的模式套用在每一位長輩身上。於是他們特別規劃許多活動，例如植栽、編織、木工、桌遊活動等等，讓長輩適性發展自己過往的喜好和長處。除此之外，他們也注意到許多長輩不同的健康狀態和偏好，在飲食上也由營養師依個別需求設計菜單，照顧到日常生活的每一個細節。如果長輩的健康狀況需要復健，也有特約物理治療師能夠評估長輩的身心狀況、開立運動處方，並使用中心配置芬蘭進口HUR運動復健設備。這些都是一粒麥子積極推動多功能日照中心的目的，不僅僅是讓長輩們延緩失能，最重要的是希望能夠幫助到他們即使回到家中也能夠自理生活，這樣一來，被照顧者能夠重拾對生活的期待，同時也分擔了家人的壓力。

多功能日照中心設計豐富多元活動，更著重在地文化的結合，讓長輩開心參與，這是花蓮光福多功能日照成立的木工班。(圖/一粒麥子基金會提供)

引進荷蘭HUR運動復健設備，訓練長輩的肌耐力，被長輩形容像是他們專屬的健身房，治療師與照服員則是專屬的健身教練。(圖/一粒麥子基金會提供)

造福更多獨居長輩！讓多功能日照中心偏鄉遍地開花

老人獨居問題在花東偏鄉情況特別嚴峻，因此「一粒麥子基金會」努力提倡「我還是會老、但我不會孤獨老」的概念，希望讓社會大眾更能感同身受。同時基金會也在近幾年加快腳步積極建設「多功能日照中心」，期待在偏鄉能夠遍地開花，讓護理、社工、營養師、物理治療師及照服員以跨專業團隊服務共同撐起長者的晚年生活，讓內心孤獨或生活不便的長輩依然能夠感受到尊嚴和幸福。

日間照顧中心追求的，不單是讓長輩老在一起，更要「開心」的老在一起。瞧！2020年參加創意龍舟賽的長輩，玩得很快活。(圖/一粒麥子基金會提供)

目前一粒麥子在台東、花蓮、台南總計設有八間日間照顧中心讓失能、失智長輩都能在地得到照顧協助。但一粒麥子基金會最終還是期待把日照中心升級為「多功能」日照的服務模式，走進更多偏鄉社區部落，以完善的照顧網絡支持陪伴長輩自立自主在地生活。因此，一粒麥子期待社會大眾慷慨解囊、一起用實際行動支持籌建更多東部偏鄉多功能日照中心，集結大家的愛心和力量終結長輩的孤獨，讓他們能夠幸福自在的享受晚年時光。

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