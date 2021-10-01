彰化縣26歲羅姓男子去年11月14日和3名友人去KTV歡唱，離開時卻因友人在電梯中與他人一言不合，竟取出機車置物箱的西瓜刀朝對方林男不斷猛力揮砍，造成其左手臂長達28公分傷口，左前胸、右上背部也有6公分以上傷口，當場血流如注噴濺滿地，彰化地院近日審理，依殺人未遂罪判處羅男5年4月有期徒刑，仍可上訴。

根據判決書，羅男與田姓、鄭姓和陳姓等友人當晚相約至北斗鎮「音樂王KTV」歡唱，隔天凌晨2時30分離場時，另一組客人林男等4人也正要離開，雙方人馬共乘電梯一起下樓。

不料電梯下樓過程中，田姓友人與林男因故發生口角爭執，雙方在電梯中互嗆，一出電梯就衝到路邊互相拉扯、叫罵，隨即大打出手；林男友人試圖制止林男進一步起衝突，但與羅男同行的田姓、鄭姓友人卻分持安全帽與店內滅火器與林男對峙。

就在雙方僵峙時，羅男竟獨自走向路旁自己停放機車處，從機車置物箱拿出事先預藏、長達70、80公分的西瓜刀折返現場，隨即快步接近衝向林男，叫囂「乎你死」並朝其背部甚至頭部猛力揮砍西瓜刀。

林男鮮血四濺，大量失血，左側上臂傷口長達28公分、左側前胸壁無異物撕裂傷未穿刺胸腔也有6公分，他迅速轉身面對羅男、出手意圖抓住刀刃，並閃過頭、頸部揮砍，導致右側手部無名指及小指撕裂傷併韌帶斷裂、右側上背部還有9公分開放性傷口，倒地奄奄一息，羅男自知闖下大禍，立即逃離現場，林男緊急送醫急救、治療後，幸無生命危險。

林男清醒後向北斗分局報案提告，強調與羅男素昧平生，林男竟因衝突就想置他於死地，全身都是刀傷，當場失血過多失去意識；檢警找到羅男，將他依殺人未遂罪起訴，羅男矢口否認犯行，強調確實有揮砍2刀，只是想教訓羅男，沒有殺人犯意，但不被法官採信。

法官審酌，被告羅男與告訴人林男素不相識，僅因友人間發生爭端，即持西瓜刀猛力砍殺林男，惡性非輕，難認有何犯罪情狀顯可憫恕之情形，且告訴人身心所受重創，難以彌平；犯後未能坦承全部犯行、多所矯飾，未與告訴人達成和解、賠償損失，故作如上處刑。