台灣民眾黨立委高虹安在第三會期的表現，近日被評鑑單位「口袋國會」評為全院及教育及文化委員會雙料 「五星優質立委」，而在全院113席立委中，僅有6位獲得五顆星級以上的評等。高虹安說，這份令人振奮的成績單，獻給所有支持、愛護虹安的好朋友，以及一起打拼的國會同仁們一路相伴，未來自己繼續努力，不負所托。
口袋國會以立法院全院立法委員的法律提案及修正量、口頭發言總量等做為評比指標，在各項指標中評比全院前十位及各委員會前三位表現優質立委給予星級，最後再綜合評估，獲得三星者為優良立委，四星以上，方為優質立委。而在本會期為首次口袋國會評鑑變革，納入民眾黨和時代力量黨立院黨團提案，作為小黨委員評比依據。
高虹安1日在臉書宣布這項「得獎喜訊」，她表示，感謝口袋國會的肯定，虹安在第三會期的表現，被評為全院及教育及文化委員會「雙料五星優質立委」，而在全院113席立委中，僅有6位獲得五顆星級以上的評等。她難掩內心激動說，這份令人振奮的成績單，獻給所有支持、愛護虹安的好朋友，以及一起打拼的國會同仁們。有您們的一路相伴，在新的會期，自己也會繼續努力，不負所托。
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