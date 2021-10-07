台中市議員羅廷瑋。（資料照片）

基進黨立委陳柏惟面臨10月23日罷免投票，近日被爆出曾經肇事逃逸，他也坦承當時因疲勞駕駛導致事件發生。此舉引來十數位綠營民代在臉書按讚加油。對此，台中在地的國民黨議員羅廷瑋表示，真是嘆為觀止！他強調，在地方最能感受到民眾直接回饋，這段時間累積的民怨，不管是疫苗、萊豬、紓困、振興，民意都在尋找一個發洩的出口，就是在10月23日。

國民黨台中市議員羅廷瑋今（7）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，真是嘆為觀止，「綠色是原諒的顏色」已經昇華了成為鼓勵「肇事逃逸」，一堆民進黨民代按讚喊加油。

羅廷瑋也披露，「刪Q總部」今日也舉行記者會，希望跟社會大眾報告，他們覺得陳柏惟真的很差，但沒有想到差到無法想像。尤其綠營民代「國家隊」到陳柏惟臉書加油，未來真的是鼓勵「肇逃」嗎？

羅廷瑋直言，現在他自己在跑菜市場時，都有感受到民眾的熱情，這就是最好的民調。以往民眾對於罷免的議題比較不會附和或是搭理，但是現在真的超多人主動拿文宣，甚至很多人走到身邊比「讚」或是說「加油」！默默鼓勵比讚的攤商變多了！

羅廷瑋強調，在地方最能感受到民眾直接回饋，這幾個月不斷累積的鼓勵，更加深了有機會罷免成功。因為這段時間累積的民怨，不管是疫苗、萊豬、紓困、振興，民意都在尋找一個發洩的出口，就是在10月23日。