台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數，連勝文辦公室發言人錢震宇今天表示，根據資料顯示，陳柏惟於2019年參選立委時，只有一輛汽車，沒有現金，並在2016年買了一間在高雄五塊厝房子，市價177萬，隔年竟漲到500萬，隔年就職申報，存款有441萬，比法定立委年收入還高，且不用背房貸，陳柏惟是本來就不老實，還是財產申報也不實？

錢震宇說，昨天陳柏惟肇事逃逸的黑歷史被翻出來，結果民進黨立委紛紛在臉書支持刷一波加油，他們還說陳柏惟早年家境沒有很好「不像顏寬恒不用工作」，民進黨還說「如果陳柏惟當年是夜店玩到早上，導致肇事逃逸，那就沒話說，應該被譴責，但陳柏惟是工作到早上，一個年輕人剛出社會，無家產的人很辛苦。」

錢震宇指出，根據新聞資料，陳柏惟在26歲有一輛車可以開，而且可以肇事逃逸，把受害人撞到腦出血，隔了一年才跟家屬和解，花了40萬換不要被關，他相信這是他人生谷底的時刻。

錢震宇表示，中間陳柏惟做甚麼工作大家不知道，只知道他去大陸工作過一段時間，一直到6年後、32歲時，2017年陳柏惟參選高雄三民區的議員，最後落敗，他參選花了多少錢也不知道。

錢震宇說，但根據「2019立委候選人財產申報」，以及「監察院財產申報」與天下雜誌報導顯示，陳柏惟在2019年參選立委時，只有一輛汽車，沒有現金，他在2016年在高雄五塊厝買了一間房子，市值177萬台幣，可是「隔一年」漲到500萬。

錢震宇直指，立委一個月的法定薪資是19萬500元，加上1.5個月的年終，年收入是257萬1750元，可是在2020年4月28立法院第一次財產申報的時候，陳柏惟的現金存款已經有441萬了，比法定薪資還高，更沒有背負房貸，35歲變成「有車有房當立委」的人生勝利組，這就是民進黨重新定義的「無家產很辛苦的年輕人」。

錢震宇認為，陳柏惟必須要說清楚，為什麼去了中國大陸工作以後就有錢可以參選？為什麼擔任立委的第一年，才做沒幾個月，存款就從0元暴增到441萬？要怎麼做才可以不用負債，擁有一間高雄市的房子？

錢震宇呼籲，面對罷免，陳柏惟不要只會推給國民黨跟顏寬恒，像個男人吧！除了「肇事逃逸」、「賭博電玩」以外，還有什麼大家不知道的小秘密，一次講清楚。