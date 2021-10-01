疑中風昏迷 桃園男駕車出地下室直撞電桿命危 18:152021/10/01 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區65歲賴姓民眾1日下午從地下室開車至一樓時，疑似中風昏迷，撞到電桿後停下，消防局趕緊送醫急救。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區65歲賴姓民眾1日下午從地下室開車至一樓時，疑似中風昏迷，車輛偏掉，一直到碰到路邊電線桿才停下，桃園市消防局派員到場時，發現患者已經失去呼吸、心跳、脈搏反應，趕緊送往醫院急救，詳細事故原因仍需調查。 據了解，賴男從地下室開車到1樓時，疑似中風昏迷，突然偏掉行駛路線，一直到碰路旁電線桿才停下來，消防隊員趕抵時，發現有人幫忙壓胸，不過他已經失去呼吸、心跳、脈搏反應，趕緊送往醫院急救。 漁獲糾紛引爆槍擊 男腹部中槍命危 槍手遭聲押 中大新一代腦波機 帶漸凍人視訊兜風 #地下室 #開車 #中風 #命危 #電線桿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚見女星抱小孩坐地鐵 竟是身價暴增11億CEO黎姿 09:022021/09/28 娛樂 26歲警酒駕自撞恐成植物人 新婚妻不願器捐：照顧一輩子 12:172021/09/28 社會 調查官徐宿良盜賣毒品 同夥：不知他怎麼處理 16:182021/09/30 社會 醉不上道！賓士男酒駕撞車下秒再撞圍籬 車頭全爛畫面曝 11:592021/09/28 社會 台中工人換管線遭電擊 命危送醫搶救 12:262021/09/29 社會 老公突然中風 「筋肉媽媽」靠斜槓拚出月收40萬 22:042021/09/30 娛樂 苗栗7旬老菸槍腳中風 微創除栓手術助免截肢 16:362021/09/29 健康 台中4歲童冒屍斑死因不單純 高大成建議「聞看看」 12:392021/09/28 社會 中醫大新竹附醫 搶救工程師防中風 04:102021/09/28 地方新聞 助調查官徐宿良販賣毒品 酒吧老闆：第一次賣很怕 08:122021/10/01 社會 人倫悲劇！攜4歲子輕生 狠父獨活殺人罪聲押 11:492021/10/01 社會 社會熱門新聞 漫波飯店倒塌瞬間曝光 轎車驚險閃過 地面炸出爆量煙塵 - 社會 漫波飯店倒塌可能原因曝光 民眾直擊現場：怪手從後方挖 - 社會 人沒事！花蓮漫波飯店倒塌 疑遭壓機車騎士找到了 - 社會 性愛只是交流！ 律師靠一張嘴啪到人妻 下場慘了 - 社會 北市警界人事拖拖拖 基層怨：前局長惹的事 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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