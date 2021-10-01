桃園市桃園區65歲賴姓民眾1日下午從地下室開車至一樓時，疑似中風昏迷，車輛偏掉，一直到碰到路邊電線桿才停下，桃園市消防局派員到場時，發現患者已經失去呼吸、心跳、脈搏反應，趕緊送往醫院急救，詳細事故原因仍需調查。

據了解，賴男從地下室開車到1樓時，疑似中風昏迷，突然偏掉行駛路線，一直到碰路旁電線桿才停下來，消防隊員趕抵時，發現有人幫忙壓胸，不過他已經失去呼吸、心跳、脈搏反應，趕緊送往醫院急救。