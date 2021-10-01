國1南下竹北交流道兩車擦撞 車流一度回堵 20:022021/10/01 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號南下竹北交流道前發生車禍，導致車流一度回堵。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號新竹系統交流道至竹北路段，每逢上、下班時間，均可見塞車。（翻攝畫面） 國道一號南下91.8公里處1日晚間7點許，發生兩車事故，由於正值下班尖峰時間，又位於竹北交流道處，導致車輛一度回堵，目前事故仍在處理中，碰撞車輛均位於外側車道，未明顯壅塞，反而新竹系統交流道至竹北交流道時速不到40公里。 這起事故約發生在晚間7點10分，在國一南下91.8公里、竹北交流道前，發生兩車碰撞，未造成人員傷亡，不過正值下班時間車潮，車流一度回堵，目前事故車均在外側處理中。事故原因仍待警方調查。 雪隧3車連環撞無人傷亡 卻因「照明燈具」車流狂塞一度回堵 試辦通行大型重機 百車齊聚蘇花改 #竹北交流道 #回堵 #發生 #國一 #車流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白牌重機車騎上快速道路 被撞還得罰6千 11:542021/10/01 社會 騎士死裡逃生影片曝光 漫波飯店倒塌瞬間1動作超神迴避 19:562021/10/01 社會 用愛點亮偏鄉 九華山地藏庵捐嘉縣書車、嘉惠電力贈百萬支票 18:522021/10/01 寶島 台積電：不會透露客戶機密 04:102021/10/01 財經要聞 台北夏秋聯合旅展開幕 花蓮搶五倍券商機爽抽iPhone、賓士 19:362021/10/01 生活 速限60！ 國3彰化系統匯國1增測速 閃一下就噴3000 14:422021/10/01 社會 國慶連假旅遊車潮多 公路總局公布10大易塞路段 13:352021/10/01 生活 老闆不准早退！人妻氣到離職 最後靠1招賺回5600萬 16:312021/10/01 財經 利多匯集 15檔紡織股給力 04:102021/10/01 證券．權證 殉職飛官羅尚樺妻子生了 侯友宜紅眼眶曝沉痛心聲 2.3萬網友淚崩 08:422021/10/01 政治 NBA》敬永遠的鬥牛士 大蓋索預計下周二正式退役 15:072021/10/01 體育 社會熱門新聞 騎士死裡逃生影片曝光 漫波飯店倒塌瞬間1動作超神迴避 - 社會 性愛只是交流！ 律師靠一張嘴啪到人妻 下場慘了 - 社會 漫波飯店倒塌瞬間曝光 轎車驚險閃過 地面炸出爆量煙塵 - 社會 飯店在眼前倒下急煞逃死 黑車駕駛身份曝光：當地鄉代表 - 社會 花蓮漫波飯店倒塌關鍵曝光 「一樓柱子」 因地震及拆除無力支撐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。