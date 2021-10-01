國道一號新竹系統交流道至竹北路段，每逢上、下班時間，均可見塞車。（翻攝畫面）

國道一號南下91.8公里處1日晚間7點許，發生兩車事故，由於正值下班尖峰時間，又位於竹北交流道處，導致車輛一度回堵，目前事故仍在處理中，碰撞車輛均位於外側車道，未明顯壅塞，反而新竹系統交流道至竹北交流道時速不到40公里。

這起事故約發生在晚間7點10分，在國一南下91.8公里、竹北交流道前，發生兩車碰撞，未造成人員傷亡，不過正值下班時間車潮，車流一度回堵，目前事故車均在外側處理中。事故原因仍待警方調查。