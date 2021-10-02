大陸上月因為查到病蟲害，禁止台灣釋迦及蓮霧進口，農委會主委陳吉仲對此揚言10月1日要將大陸提告到WTO。但農委會副主委陳駿季卻又改口稱「不是按鈴就能提告」引發外界熱議。對於農委會報告稱加入CPTPP只要5年就能賺500億，前民進黨立委郭正亮說，農委會卻沒提到5年台灣自家農產品會有多少衝擊、影響，陳吉仲這樣非常離譜，實在是太好笑了。

【獨家爆料「正」在挖】 陳吉仲放話 10/1一定告! 期限到了又改口: 11月SPS例會提案 不能告不早說? @正常發揮 精華版

大陸上月禁止台灣釋迦及蓮霧進口，農委會主委陳吉仲日前揚言，10月1日將向世貿組織（WTO）提出爭端解決控訴。期限已屆至，農委會昨改稱11月尋求WTO食品安全檢驗跟動植物防疫檢疫（SPS）例行會議解決，若仍無法解決，就會進入WTO爭議解決機制。農委會副主委陳駿季30日在行政院會後記者會改口，「農產品檢疫問題是技術問題，不是法院按個鈴就提告」。

對此，郭正亮在近日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，陳吉仲這樣搞真的是非常離譜，他不但常常講錯，且農委會報告稱加入CPTPP只要5年就能賺500億，卻沒提到5年對台灣自家農產品衝擊會影響多少，怎麼可以不講這一面？只報喜不報憂，怎麼會有這種報告呢？加入CPTPP後，台灣農產品平均關稅是15.6％，CPTPP內有11會員國農業自由化比例是96.5％，關稅都降到零，屆時20種農產品受到衝擊，包括稻米、花生、大蒜都是配額進口，農委會報告卻一句也沒有，怎麼可能有這樣的主委？

郭正亮進一步表示，我國農損基金在1996年就編列了1千億，作為預防用的補償金，而這筆錢換算到今天相當於2500億，而政府現在喊加入CPTPP，農損基金到底列了沒有？這有準備嗎？只喊可以賺多少，卻沒講可能損失的風險，怎麼會有這種農委會主委，實在是太好笑了。