袁詠琳（Cindy）近年在大陸參加《乘風破浪的姐姐》、《撲通撲通的心》等火紅節目錄製，人氣飆高。擅長舞蹈、運動的她，在7月因韌帶斷裂進行開刀，經過努力復健休息，已順利康復。她復健時，幾乎只能坐著輪椅行動，但仍靜不下來，甚至還坐著輪椅去打網球。

袁詠琳私下熱愛戶外活動，現在迷上打網球，先前腳開刀，依舊熱血去運動，大秀球技，她笑說是很特別又開心的體驗。她目前隻身居住上海，分享本來就很喜歡貓，近期開始在家養了貓兒子，每次收工後，歸心似箭，讓身邊好友、工作人員都笑虧她母愛爆發，她時常上傳愛貓的萌照，每張都是以媽媽愛心視角拍攝，粉絲也很喜歡看她與愛貓的日常互動，變成另類關注亮點。

她近來推出新創作單曲〈滾燙的燃燒 Burning Like A Fire〉，唱出滿滿活力、正能量，這首歌的誕生源於芒果TV《披荊斬棘的哥哥》項目發佈會，獲得好評，她透露前幾年原本心中夢想、希望都快熄滅，如今再次被點燃，重新找回初衷、動力，會繼續懷著熱情、力量勇敢向前跑，為理想目標奮鬥。