盧姓慣竊去年11月凌晨跑到北市松山靈隱寺，以鐵絲黏口香糖放入功德箱，黏取偷竊香油錢內紙鈔，竊走100元紙鈔1張，經廟方依監視器畫面報警，警方逮捕盧男。台北地院依竊盜罪判處罰金5000元。

判決指出，盧男去年11月16日凌晨3時40分，在松山靈隱寺內，以鐵絲黏口香糖放入功德箱黏取箱內香油錢，竊取100元紙鈔1張。

事後廟方查看監視影像後發現遭竊，報警處理，警方循線逮捕盧男，盧男認罪。台北地檢署依竊盜罪起訴盧男，聲請簡易判決處刑。

法官依據監視器畫面及盧男自白，認定盧涉犯竊盜犯行，但無法確認盧竊取香油錢數額，依廟方人員證述，功德箱一年只開一次點算，裡面大約都是100元紙鈔，核算下來一年大概是4、5000元，盧用鐵絲黏口香糖再去黏錢，頂多偷個1、200元，法官因此認定盧僅竊得100紙鈔1張。

法官認為，盧男有多次竊盜前科，也有謀生能力，卻不思以己力謀取財物，任意竊取他人財物，破壞社會治安，考量他坦承犯行，竊取金額不高，判罰5000元。