世界重量級統一王座忽然換人，喬雪(Anthony Joshua)一口氣失去WBA、WBO、IBF冠軍腰帶，這讓WBC拳王泰森福瑞(Tyson Fury)「很受傷」，泰森福瑞本來有機會挑戰喬雪來取得拳壇四大聯盟的全部腰帶。

拳擊史上從未有人收齊四大聯盟的重量級腰帶，不過其他量級是有人做到的，稱為「無庸置疑冠軍」。以判定打贏喬雪的烏克蘭拳手烏席克(Oleksandr Usyk)就是次重量級（90公斤以下）的「無庸置疑冠軍」，此外也只有寥寥幾位更輕量級的，可見難度之大。

最早出現的頂級聯盟是WBA（當時叫做NBA），後來WBC加入成為兩大聯盟。兩大聯盟是重量級拳壇的全盛時代（1960-80年代），期間最有名的無庸置疑冠軍就是穆罕默德阿里(Muhammad Ali)，阿里10次衛冕成功無人能及。

IBF加入成為三大聯盟時代（1983-2007年），這時候要拿無庸置疑冠軍就非常難了，但還是有人做到，代表人物即是「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)，他6度衛冕成功亦是三大聯盟的重量級紀錄。

WBO崛起成為四大聯盟之後，重量級至今沒有出現無庸置疑的王者，只要拿到3條就可稱為「統一拳王」。這就是為何泰森福瑞、喬雪兩人的對決如此重要，因為他們已經簽約同意把腰帶全部拿出來一決高下。

喬雪仍有重賽奪回腰帶的機會，同時泰森福瑞還要面對前WBC拳王懷德(Deontay Wilder)的重賽。泰森福瑞表示，什麼喬雪、烏席克之流的都不是他的對手，只有他自己和懷德才是重量級的頂尖猛將。