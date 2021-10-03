菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨（2）日宣布將退出政壇後，旋即證實長女薩拉（Sara Duterte）將角逐明年的菲律賓總統大選。

路透社報導，菲律賓最大電視網ABS-CBN昨日晚間報導，杜特蒂昨日宣布退出政壇後，被記者問及明年大選是否將是薩拉搭配子弟兵、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）參選總統大選，他隨即證實確實將是薩拉搭檔克里斯多福．吳參選，薩拉將競選總統，克里斯多福．吳為她的副手。

當被記者求證消息時，薩拉的發言人弗拉斯柯（Christina Garcia Frasco）證實：「我所知道的情況也如同媒體報導，我們對此不予置評。」

在同一段訪問中，杜特蒂也被問及女兒何時將登記參選總統，杜特蒂回應他真的不知道。

記者又問他是否在先前已經同意讓女兒參選總統，杜特蒂回應父女倆從不談政治。

76歲的杜特蒂昨日拋出震撼彈，宣布將棄選副總統，並且退出政壇。他原本接受黨內提名，在明（2022）年5月參選副總統，他的總統任期將於明年6月30日到期。

杜特蒂角逐副總統的職位受到民眾抨擊，高達60%菲律賓選民反對，認為此舉違反憲法精神。

昨天他帶領子弟兵克里斯多福．吳登記參選副總統。

同一天，身為菲南大城納卯市（Davao）市長的薩拉也登記參選納卯市市長，爭取三度連任。

（持續更新）