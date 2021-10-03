高雄市橋頭區仕豐路3日清晨彌漫瓦斯異味，警方與消防人員到場疏散鄰近3戶居民。高市府環保局表示，派員前往現場偵檢分析，經分析比對結果現場氣體測為甲烷，屬天然氣成分，調查發現是天然氣管線外泄，現場經相關單位處置後已確認無危害。

環保局稽查員及空汙小組到場後，在仕豐路146-12號前的水溝蓋上方偵測，LEL5％、總碳氫化合物(THCs)濃度為270ppm，採集空氣樣品進行成分分析，測得甲烷。經現場狀況及分析結果判斷為天然氣管線外泄，消防局以水霧將天然氣侷限並稀釋濃度避免擴散。

高市府環保局指出，上午8時30分消防局進行水溝沖洗作業，將天然氣濃度降低，欣雄公司人員則關斷天然氣管線並執行開挖止漏作業，上午9時18分完成管線關斷並開挖，環保局人員於開挖處上方進行偵測，五用N.D、總碳氫化合物(THCs)77.3ppm，因現場已止漏完成，且複測已恢復背景值，經發局宣布狀況解除，後續作業由欣雄公司處置。