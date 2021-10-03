110年國慶即將到來，外交部為此特別製作了一段國慶影片，但影片一開始的「玉山主峰」空拍畫面，卻被發現誤用瑞士阿爾卑斯山區的畫面。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，自己曾在觀傳局服務，拍攝宣傳影片也是業務之一，因此看到這個新聞之後讓她十分難以想像，並質疑外交部到底是怎麼驗收的？

游淑慧今(3日)在臉書上表示，自己以前曾在觀光傳播局服務，而主要的業務之一就是拍攝各式各樣的宣傳影片，所以看到這個新聞，她覺得有點難以想像。游淑慧認為，政府在驗收影片時，一定要確認所有「非原創、引用他處」的畫面都有獲得同意授權，就算該拍攝團隊誤用畫面，那有沒有取得該影片授權呢？ 外交部如何進行驗收的？

游淑慧發現，影片中大量剪輯現成的畫面、照片和影像，並指大家都知道原創的最貴，剪輯現有畫面影像成本相對低，但每一個畫面都得獲得授權，確認工作比較麻煩，且本案的製作經費在公務部門來說也不算低，應該要提供更好的品質。

游淑慧還踢爆，本案是採「限制性招標」，這代表外交部認為這一家公司的技術或水準有特別獨到之處，而製作單位阿賴耶電影有限公司是107年10月才設立登記，108年1月就得標外交部標案，即外交部策製的108年「國際睦誼創意國情短片」委外案，當時也是用採用「限制性招標」。

游淑慧指出，這家公司似乎也只有和外交部合作，此外並沒看到有和其他公部門的合作標案，所以除了這家公司要出面道歉之外，特別用限制性招標委託這家團隊的外交部，在品質監控和驗收的責任上也責無旁貸。