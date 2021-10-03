台中市衛生局3日表示，台中市民對COVID-19疫苗接種踴躍，提供「到宅接種」及「到車接種」等貼心服務，第一劑施打人數已達162萬1514人，全人口涵蓋率57.54％，第一劑及第二劑累計接種數已達201萬9881劑，是六都中第3個接種數達2百萬的城市。

衛生局指出，台中市配合中央的1922預約平台預約及學生校園集中接種外，並持續推動「到宅接種」為臥床失能長輩服務，只要符合到宅接種資格，市府就會安排醫師暖心到宅施打疫苗服務。

住在和平區92歲的劉老太太，不良於行必須使用四腳助行器輔助行走，她接到公所通知要接種疫苗，既緊張、又苦惱，打電話到衛生所詢問如何解決？和平區衛生所回覆指出，施打站對無法下車的長者會提供到車接種服務，劉老太太當天放心地請家人接送到現，接種流程順暢，施打後觀察15分鐘即可返家休息，過程貼心又溫暖。

衛生局表示，中市持續開設疫苗快打站，透過多元系統、普及施打地點，提供市民更便利的服務。開設疫苗快打站以來，民眾肯定意見回饋不斷，有人說「快打站現場醫護人員們相當關心長輩狀況，離開前再三確認身體，也不斷來電詢問身體情況」；有人認為：「快打站政策非常棒，不僅不用像其他縣市一樣盲目線上預約，還不知道自己到底有沒有約到」。

衛生局呼籲市民盡早接種疫苗進而達到防疫效果，有效保護自己及家人健康，台中市目前約462家新冠疫苗合約院所，民眾預約後應依時間地點完成接種，以提升身體保護力。