勇士前鋒威金斯這場拒絕接種新冠疫苗鬧劇終於落幕！勇士總教練科爾4日訓練後表示，「威金斯接種疫苗了，他今天告訴了我，而他感覺很好，也讓全隊知道了，這次事件就此結束，我不會再回答其他相關問題。」目前勇士全體隊職員也100％接種了。

如此一來，威金斯將可獲准參加所有新球季勇士主場賽事，科爾也在今天確認，威金斯、柯瑞、卓雷蒙格林等勇士主力，將於明天勇士主場首次熱身賽出戰拓荒者當中出場，但會打多少時間還不確定，科爾強調他的先發將打大約20分鐘左右。

由於舊金山市政府規定，沒有完整接種過新冠疫苗的球員，無法進入球館或訓練館比賽或練球，所以當上周訓練營媒體日，威金斯公開拋出拒絕施打新冠疫苗的話題，引發外界相當大關注，但他當時回應，「這是我個人問題，並非你們的。」

隨著威金斯乖乖接種新冠疫苗，他也可在22日勇士新球季開幕戰主場遭遇快艇比賽上場，科爾說：「我現在不想再次回答相關問題，我們都打過新冠疫苗了，所以事情結束了，那是所有人應該知道的狀況，接下來我們可以討論練球與比賽情況。」