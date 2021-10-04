高鐵宜蘭站因交通部屬意設在四城站，讓立法院長游錫堃不滿，認為交通部所謂的專業，不能只考慮工程面向，今天（4日）游錫堃說，他在宜蘭從1981年當選省議員以來到現在，宜蘭人口增加有限，高鐵宜蘭站要考慮的是「交通接駁最順暢的地方」，不要未來檢討，對現在的決策不滿、留下汙點。

游錫堃表示，四城站已有不少民意反對，如果用高鐵新市鎮讓四城發展，但可看看西部的新市鎮其實是失敗的。

他說，他從1981年當選省議員，宜蘭人口就44萬人，現在大約45萬餘人，人口增加有限，用新市鎮而犧牲大家的交通，讓大家付出接駁上很高的成本，如果新市鎮沒有成功，這樣的話是貽誤宜蘭縣的發展。

游錫堃表示，設置地點非常重要，如果設置沒有考慮宜蘭縣整體發展，只是考慮工程，「我很怕未來百年，大家檢討的時候，會對現在的決策不滿、留下汙點。」他說，宜蘭站、縣政中心站、羅東站他沒有意見，但交通部應該盡量參考地方的民意，包括問問縣長、議員、鄉鎮市民代表。

對於高鐵設站衍伸炒地皮、民進黨內派系之爭，游錫堃認為，他不知道，應該沒有，而大家反對四城是跨黨派，有縣議會議長、宜蘭市市長，這並沒有派系之分，現在是跨黨派希望宜蘭愈來愈好。

宜蘭市長江聰淵也說，高鐵宜蘭站畢竟都還沒定案，投資人對還沒定案的建設就投入大筆資金，也不合乎情理，盼外界不要過度揣測。

宜蘭縣長林姿妙說，高鐵延伸到宜蘭是縣民的盼望，縣府的立場是希望東西南北平衡發展，中央可以趕快核定，讓宜蘭縣的交通順暢、經濟發展；去年12月她就建議設在縣政中心，設站點尊重中央決定。