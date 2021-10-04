郵局領振興五倍券，須預約再領券。(取自郵局官網)

行政院推出振興五倍券，中華郵政於今(4日)上午9時起開放網路、電話預約，未料才剛開放就呈現塞爆狀況，即使多次重新載入也無法，民眾抱怨不已。對此，中華郵政副總經理郭純陽表示，第一天上路瞬間湧入的民眾「還是比預期中多很多」，會再加大網路容量。另外，截至上午11時，預約成功總份數已破2萬份。

今早不少民眾進到郵局的五倍券預約畫面時，雖可打開郵局五倍券頁面，但點選「我要預約」時，即無法進入；又或是直接呈現「無法連上這個網站」的狀態，且持續好一段時間。《中時新聞網》實測，大約到了中午再度進入該網頁時，頁面才恢復正常，但仍會出現無法連上網站情況。

針對今日狀況，綜合媒體報導，郭純陽說，事前已將網路容量加大，電話專線預約也準備了100條線路，首日上路瞬間湧入人數比預期中多很多，已在處理中，呼籲民眾分散預約。

中華郵政公司說明，今年改採「須預約再領券」措施，自4日起開放中華郵政公司全球資訊網振興五倍券專區網路預約與客服專線0800-700-199雙重預約管道，完成預約後，即可於指定時間，攜帶健保卡到指定郵局輕鬆領券。而12日至30日僅受理已預約民眾領取。

中華郵政公司表示，為加強便民服務，預約領券前一日將另發送簡訊溫馨提醒預約民眾，並於10/16及10/23兩個周六在全國逾1200個以上郵局全日營業辦理發券，方便民眾領券。