中國恆大集團今天無預警宣布暫停中國恆大及恆大物業在港股的交易。中經院院長張傳章指出，停牌多少會對市場造成心理衝擊，如果只是單一事件就還好，但要注意是否產生連鎖效應。

中華經濟研究院今天發布9月台灣採購經理人指數（PMI）記者會。張傳章會前接受媒體採訪時指出，恆大無預警停牌一定會對市場心理造成衝擊，不過從金融學來看，如果只是單一事件，沒有所謂違約感染（credit contagion）的現象，這個問題就還只是短暫現象。

張傳章指出，從中國過去處理金融事件角度來看，應該有能力處理單一恆大事件，但如果有連鎖效應，牽連到其他地產開發公司，就要小心觀察後續影響。

張傳章指出，根據統計，台灣金融業目前對恆大曝險額大約在新台幣22億元左右，規模不大，對金融業本身影響很小。但是對於資本市場，尤其難免對股市投資人心理有影響。台股跟中國大陸股市有某種程度的連動性，投資人多少會看成要不要進場的指標。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，中國恆大事件也會讓人對未來景氣有一些疑慮，恆大事件如果中國政府處理不好，會把房地產市場拉下來；房地產過去十幾年都是中國經濟成長的主要動力，如果處理不好，中國大陸需求會下降，也會影響各國對中國出口。

簡錦漢指出，中國近期要整頓民營企業，這次可能也是整頓房地產市場，讓一般民眾比較可以負擔得起房價的作法，這也是另一個可能引起的後續疑慮。（編輯：楊蘭軒）1101004