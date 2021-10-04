屏東一名人妻得知丈夫與小三到摩鐵開房間，報警處理並通知郭姓媽媽到現場捉姦，沒想到郭婦看到女婿開車戴小三離開摩鐵，氣得伸手進車窗內爆打小三，導致對方頭臉受傷，向公司請假近2個半月，少逾20萬元收入，氣得向郭婦求償42萬多元。

據了解，郭姓人妻前年7月間，發現丈夫與從業保險業務的王女，開車進人屏東一家摩鐵開房間，因不得其門而入，就報警處理，同時聯絡媽媽到場幫忙捉姦。據「蘋果新聞網」報導，郭母等了3個小時後，見女婿開小貨車要帶王女離開，氣得將手伸進車窗內爆打王女，直到警察出手制止才停手。

王女因遭郭婦連打數拳導致頭臉部受傷，在家休養71天，事後以年薪百萬攤算，日薪為2880元，對郭婦提告求償20餘萬元工作損失。

屏東地院審結後，對郭婦依傷害罪判拘役10天，對於王女求償部分，法官表示，王女雖有傷害，卻源自於自己介入他人婚姻，審理後僅判准1萬元精神慰撫金，加上1日工作損失和門診費用，判決郭婦應賠償王女1萬3380元。此外，因王女破壞郭女配偶權事證明確，判決需賠償郭女5萬元，可上訴。