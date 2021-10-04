【愛傳媒楊秉儒專欄】別人的政府是先想到自己的政府：《華府解晶片荒 要半導體大廠提營運資料》南韓產官組隊 將向美溝通，南韓產業通商資源部長呂翰九表示，將向美方溝通，以盡可能降低對南韓業者的風險。

民進黨政府是先體貼別人的政府：

回應美要求台積電交機密資料，民進黨政府的經濟部部長王美花是這麼說的：這一切都是自願性質，非針對性。而且還替美國政府背書，說美國爸爸不會洩露台積電的商業機密。

以下是一則寓言故事：

這些年來乾爹一直對我很好，我也覺得他是可以幫助我未來獨立的好人。但是最近乾爹突然跟我要銀行帳密，還要我交出所有的客戶名單、交易記錄。

媽媽跟我掛保證，要相信你乾爹，而且媽媽還事先聲明：「給不給都是你自願的，不會有任何問題；不過我這個當媽的不會負任何責任。」

請問我該相信乾爹嗎？

作者為資深媒體人

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