恒大債務問題未解，北京當局的態度被認為是能否迅速止血的關鍵，不過美媒從過去一周當局的動作判斷，北京可能只願意防堵恒大危機向外擴張，並不會直接出手拯救恒大，在此情況下，債權人的利益恐因此被犧牲。

綜合外媒報導，恒大集團與恒大物業今（1日）暫停交易，稍早傳出香港上市公司合生創展將吃下恒大物業的過半股權，預計能回收超過200億人民幣（約新台幣866億）資金，預計本周就會正式宣布此交易案，不過目前雙方並未對此事做出回應。

即使如此，恒大集團的債務危機仍相當嚴重，今恒大又有一筆參與擔保的2.6億美元（約新台幣72億元）債券到期，官方並未說明是否如期支付，若恒大無法在到期後的5個工作日內償還，將形成違約。

此外，恒大手上兩筆美元債利息都已到期，總金額高達1.28億美元（約新台幣36億），但這兩筆利息都有30天寬限期，代表恒大仍有時間進行債務協商或處理。

恒大財務風暴問題未解，美媒認為，北京當局的態度相當關鍵，不過從上周的動作顯示，目前當局僅設法避免恒大危機向外擴張，並沒有出手相救的跡象，這可能會導致全球債權人的利益被犧牲。

報導指出，目前北京當局並未直接說明，關於恒大問題的處理方式，不過上周傳出已有多家國營事業被要求收購部分恒大子公司的股權，另外，人民銀行已經在過去10天內對金融系統挹注1230億美元（約新台幣3.4兆），用來維持穩定。

北京當局的種種動作都顯示，大陸當局傾向防堵恒大所造成影響，但不會直接給予協助，恐怕會犧牲債權人。