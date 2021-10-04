受到運價開始回跌的利空衝擊，貨櫃三雄今(4日)再度亮燈跌停，這是繼上周五之後第2根跌停，拖累指數大跌162點，投信依然大賣貨櫃三雄，倒是外資由賣轉買，合計買超長榮、陽明、萬海逾1.5萬張。

亞洲主要股市受大陸地產商恒大集團在港股無預警停牌衝擊，日韓股市跌逾1%，港股更挫低逾2%，台股盤中也摜破16400點，終場收在16408.35點，下跌162點，跌幅0.98%，其中，運輸類股成重災區，貨櫃三雄都被打到跌停，這也是長榮、陽明、萬海連續第2根跌停板，其中，陽明股價跌破百元大關，收在97.2元，引發市場高度關注。

統計三大法人合計賣超44.05億元，其中，外資及陸資賣超31.11億元，已連續5個交易日賣超，自營商賣超24.38億元，投信也依然買超，金額11.44億元。

雖然投信今日仍持續賣超長榮、陽明、萬海，不知是否因貨櫃三雄跌幅已深，外資由賣轉買，買超第3名為萬海的7122張，買超第9名為長榮4183張，買超第11名為陽明3763張。

外資買超前10大個股依序為中鴻、元大台灣50反1、萬海、晶豪科、華邦電、東森、台玻、敦泰、長榮、大同。

至於外資賣超前10大個股則為中鋼、華航、長榮航、友達、元大台灣50、開發金、聯電、中石化、鴻海、國喬。