網友好奇發問啃老「丟臉嗎？」。（截自臉書社團《爆廢公社》）

不用工作，每個月家裡給錢花，究竟是讓人羨慕還是廢物？一名網友表示，有一個朋友是「啃老族」，每個月家裡給他6萬元，看著他遊山玩水好不快樂，但這樣會不會很丟臉？眾多網友認為「可以吃喝玩樂怎麼會丟臉」、「時代變了啃老不丟臉」，甚至還有人建議，羨慕的話，可以「找阿姨」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發問：「我有一個朋友是『啃老族』，但是家裡每個月給他六萬，看他遊山玩水好不快樂。請問這樣，會不會很丟臉？」。

不少網友認為：「不錯阿，可以吃喝玩樂怎麼會丟臉」、「人家有有錢父母可以啃，他父母還被啃不倒，你呢？」、「人家是人生勝利組耶！但如果拿別人的錢還要炫富就蠻搞笑的」、「丟臉？...又沒有關係！而且，人家啃老啃十輩子還是比你家有錢比你家好過啊！這樣……是有什麼好丟臉的？」、「一堆8、9年級都在啃老了。還好吧？只是它啃老還有錢。時代變了啃老不丟臉。而且在防疫期間。啃老稱呼防疫英雄」。

還有人說：「沒擋到我家Wifi，他就算一個月一千萬的零用錢都不關我的事、「你也可以找阿姨啊！啃阿姨每個月可能不只有六萬，你會覺得丟臉嗎？」。

「啃老族」也叫「尼特族」，一般指不自食其力，一味靠父母養活的成年人。「尼特族」一詞源自英國，根據經濟合作與發展組織（OECD）定義，是指15至29歲，未在學、未就業的青年。

事實上時代演變，「啃老族」越來越多，甚至有些是被家裡要求不工作。之前曾有男子在Dcard發文指「阿嬤逼我啃老」，表示阿嬤是地主的獨生女，從小是千金小姐、不愁吃穿，手上有好幾處房產收租，疫情爆發後，阿嬤擔心他外出工作有風險，竟要求他辭去工作，並匯給他幾百萬零用錢花用，更說男子是長孫，將來要「捧斗」，因此身體要加注意，讓眾多網友看完高喊：「阿嬤還缺孫子嗎？」。