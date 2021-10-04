110年新北全運會划船項目今日在宜蘭冬山河親水公園登場，女子組單人雙槳比賽地主隊新北市派出這次東奧國手黃義婷上陣，黃義婷這次將要挑戰女子單人雙槳5連霸，雖然奧運結束後已有一段時間沒有比賽，但她今日仍然以8分53秒69的成績「艇」進決賽。

面對奧運後第一場賽事，黃義婷以分組第一、全組第二進入決賽，不過自我要求高的她則認為，今天的比賽表現「尚可」。對於明日的單人雙槳決賽，黃義婷期盼能夠順利摘金、挑戰五連霸。上屆女子雙人雙槳比賽因隊友謝怡晴急性椎間盤突出而無法出賽，所以希望能將上次未能延續的連霸金牌「討回來」，將更多獎牌留在新北。黃義婷也說道，2018年雅加達亞運錯失金牌，明年杭州亞運要「討回來」。

由於奧運賽事連續一星期皆為高壓比賽，且受到疫情影響，在隔離期間她僅活動筋骨、保持體能，目前還在尋找國內比賽節奏。黃義婷這次除了個人賽事外，也有雙人雙槳及八人單槳賽事要準備，而她也坦言，在備戰奧運前都不曾與搭檔搭配過，因此當隔離結束後便立刻投入訓練，與隊友們培養默契、從雙槳調整為單槳，是訓練中遇到最大的困難，不過她仍然會盡全力奮戰到底。