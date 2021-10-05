今展科（6432）2.3億元國內可轉換公司債（CB）本月3日開放轉換，轉換價為39.3元，在特定買盤介入之下，今展科今日展現抗跌走勢，盤中一度大漲4.7％，成為罕見的抗跌股。

今展科將在近日公布9月營收，由於公司不受大陸限電影響，廠區營運正常，加上十一長假的提前拉貨潮，法人預期，今展科9月營收可望重返成長。

今展科日前董事會也通過，投資蘇州今鵬先進科技有限公司800萬人民幣，該公司為新設公司，主要從事電感研發及買賣。