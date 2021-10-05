今展科CB開放轉換 今股價逆勢抗跌 10:012021/10/05 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今展科（6432）2.3億元國內可轉換公司債（CB）本月3日開放轉換，轉換價為39.3元，在特定買盤介入之下，今展科今日展現抗跌走勢，盤中一度大漲4.7％，成為罕見的抗跌股。 今展科將在近日公布9月營收，由於公司不受大陸限電影響，廠區營運正常，加上十一長假的提前拉貨潮，法人預期，今展科9月營收可望重返成長。 今展科日前董事會也通過，投資蘇州今鵬先進科技有限公司800萬人民幣，該公司為新設公司，主要從事電感研發及買賣。 熱門股－鴻準 利多助攻股價抗跌 高雄券今起開放餐飲業領取 首領金額倍增至4千 #今展科 #CB #轉換 #月營收 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電跌破年線 台股早盤摜破前低 09:202021/10/05 財經 今起內用不需隔板 民眾可敬酒 04:102021/10/05 焦點要聞 5G晶片夯 聯發科明年會更好 04:102021/10/05 證券．權證 美股續跌 台股4大利空罩頂 今日財經懶人包一次看 08:062021/10/05 財經 權證星光大道－兆豐證券 AES-KY 歐美市場看俏 04:102021/10/05 證券．權證 鍾南山：年底兩劑接種8成 可開放邊境 04:102021/10/05 焦點新聞 《電子零件》南電Q3營收再攀峰 Q4續拚成長不變 07:472021/10/05 財經 《櫃買市場》創業家今起得為信用交易 08:212021/10/05 財經 報價向上 台積電、聯發科權證氣盛 04:102021/10/05 證券．權證 今起鬆綁戶外戴口罩 04:102021/10/05 財經要聞 藍轟蔡其昌說謊護航3Q 淪政治打手 04:102021/10/05 政治要聞 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 好食券發完了？經濟部：即起開放查詢 明簡訊通知遞補民眾 - 財經 臉書集團驚爆「史詩級」癱瘓 關鍵6小時大當機內幕曝光 - 財經 陸限電產業爆悲劇 美媒曝苦果快來了：物價全面飆漲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。