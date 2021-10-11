受天候影響 今海運9航線55航次停航 12:022021/10/11 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 此次國慶連假首日往綠島的客輪原本班班客滿，但受颱風影響10日起船班只出不進，11日全部停航。（莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 航港局表示，受天候影響，今日海運國內共有9航線、55航次停航，航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。 停航航次包括：基隆-馬祖2航次全部停航；南竿-莒光開航2航次、停航4航次；南竿-東引1航次全部停航；布袋-馬公6航次全部停航；台南將軍漁港-澎湖東吉漁港4航次全部停航；大鵬灣-小琉球2航次全部停航；富岡-綠島20航次全部停航；富岡-蘭嶼8航次全部停航；後壁湖-蘭嶼8航次全部停航。 受颱風影響 連假期間47離島航次停航 海象不佳 離島船班停航40航次 #航次 #全部停航 #停航 #影響 #航線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶片荒 促十一車市買氣爆發 04:102021/10/11 全球財經 圓規外圍環流強 今明嚴防大豪雨 04:102021/10/11 生活新聞 圓規外圍環流發威 北部東半部雨勢越晚越劇烈 09:112021/10/11 生活 圓規颱風攪局 環流使焰火煙霧無法擴散 11:512021/10/11 寶島 就業遜預期 不影響11月減債 04:102021/10/10 全球財經 15國使節賀國慶 外媒關注蔡演說 04:102021/10/11 焦點要聞 國慶焰火發射筒遭海波浪沖走 慶籌會：不影響施放 14:192021/10/10 生活 圓規不來反更慘 最強部份將侵台 台北人恐冒風雨上班 12:112021/10/10 生活 北宜花等11縣大豪雨「圓規」超大環流下午發威 2地迎強風暴雨 09:532021/10/11 生活 全球最低稅率鎖定15％ 對在陸企業影響不大 10:582021/10/11 兩岸 圓規颱風估今晚發布海警 明後兩天影響最劇 11:202021/10/10 生活 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 開工日放颱風假機率曝 全台預估雨量出爐 這地恐灌800毫米 - 生活 男友喪母她心疼 竟秒嫁準公公：送你新媽媽 - 生活 圓規挾「怪異3疊回波」撞進台灣 鄭明典驚：不正常 - 生活 圓規颱風變胖 雨勢擴大！9縣市豪、大雨 沿海防九級以上強風 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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