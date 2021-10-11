航港局表示，受天候影響，今日海運國內共有9航線、55航次停航，航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

停航航次包括：基隆-馬祖2航次全部停航；南竿-莒光開航2航次、停航4航次；南竿-東引1航次全部停航；布袋-馬公6航次全部停航；台南將軍漁港-澎湖東吉漁港4航次全部停航；大鵬灣-小琉球2航次全部停航；富岡-綠島20航次全部停航；富岡-蘭嶼8航次全部停航；後壁湖-蘭嶼8航次全部停航。

受颱風影響 連假期間47離島航次停航
海象不佳 離島船班停航40航次
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