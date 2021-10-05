美國貿易代表戴琪在當地時間4日表示，中國未能全面履行與川普政府達成的美中「第一階段貿易協定」內容，美方將保留未來對中國使用單方面貿易措施的權力。此外，美方不打算與中國展開所謂「第二階段貿易談判」。

戴琪是在華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)發表拜登政府的對中國貿易政策作出以上陳述。

據《美國之音》報導，戴琪也表示，拜登政府不謀求激化與中國的貿易緊張關係，而她本人也將在未來幾天與中方有關官員就美中第一階段貿易協定的履行情況進行對話。

戴琪說，上一任美國政府與中國達成了第一階段貿易協定，取得了一定成果，包括智慧財產權、強制技術轉讓，採購美國商品以及改善美國農產品和金融服務的市場准入。她說，該協議起到了穩定市場的作用，但北京未能全面履行協議。

戴琪沒有具體說明中國在哪些層面上沒有履行美中第一階段貿易協定。戴琪暗示，拜登政府將不排除採取單方面貿易措施，包括啟動「301條款調查」和加征新的關稅來保持對北京履行貿易協定的壓力。