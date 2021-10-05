東港警分局2日登島至小琉球臨檢，針對汽機車違規、改裝、違規營業等行為，共計開出75張告發單。（東港警分局提供）

東港警分局2日登島至小琉球臨檢，針對汽機車違規、改裝、違規營業等行為，共計開出75張告發單。（東港警分局提供）

屏東縣東港警方日2日於小琉球執行聯合稽查，其中攔查的一名機車騎士沒戴安全帽，仔細一查才發現竟是台已失竊15年的贓車，旋即通知原車主領回，同時將騎士依贓物罪嫌函送法辦。

東港分局指出，2日會同屏東監理站於小琉球進行聯合稽查，針對汽機車違規、改裝、違規營業等行為，共計開出75張告發單，包括：未戴安全帽65件、乘坐未依規定1件、無照駕駛1件、駕照註銷及吊扣2件、變更車體3件、懸掛他車號牌1件，無牌拼裝車1件及失竊並註銷車牌1件1人行駛道路。

其中一名陳姓男子因沒戴安全帽遭攔查，警方開單時發現機車引擎號碼與車牌不符，追查後才得知，該車就是15年前通報失竊的贓車；陳姓騎士則稱，該車為10年前有人為還債而抵押給他，他並不知情車輛為贓車，但警訊後仍依涉犯贓物罪嫌將其函送法辦。

警方同時連絡黃姓原車主，車主接到警方的電話大吃一驚，實在不相信已失竊15年的機車還在，也透露當時是騎車過港到小琉球玩，結果車被偷走，直到領回機車時，黃男仍在疑惑，機車是否功能仍正常。

警方指出，該機車雖車齡20餘年，但期間均有不停有保養與使用，至於當時將機車抵債給陳男的男子，則因另涉竊盜罪在獄中服刑。

警方呼籲，小琉球是熱門旅遊景點，每逢假日皆會有大量遊客湧入這美麗的島嶼，呼籲遊客租借車輛時除選擇喜愛的車種外，記得核對一下行照是否與車輛顏色、車種、引擎號碼是否相同，東港警分局長林文煜呼籲業者不要心存僥倖，以身試法，更呼籲民眾如有發現不法請踴躍向警政單位檢舉，以保障大家行的安全，祝大家快樂出門，平安回家，期待大家再次蒞臨小琉球。