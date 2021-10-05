大陸於6月份起正式實施「反外國制裁法」，全國人大常委會原訂於8月份的會議上，審議將「反外國制裁法」納入香港「基本法」附件三的議案，但最後關頭決定暫不表決議案。港媒報導，北京已拍板擱置「反外國制裁法」在香港本地立法，預料短時間內不會再提出。

報導引述商界人士指，有香港金融機構及中資高層曾直接向大陸國務院副總理劉鶴反映，擔心將「反制裁法」令金融機構「兩面不是人」。據報，消息人士指，「反外國制裁法」一旦納入附件三，反而為美國提供平台擾亂香港金融穩定，自招麻煩，更有可能令外資轉投其他國家或地區，反而對鄰近的新加坡有益。

報導又引述資深建制派表示，不相信大陸中央會放棄反制外國制裁手段，而可能是考慮到香港的實際情況而暫緩，但即使不再推進香港當地立法工作，港府仍有不少行政措施回擊外國制裁。

全國人大常委會將於本月19日至23日召開會議，外界關注會否將「反外國制裁法」再度提上議程。