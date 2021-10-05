中國《人民公安報》今(5日)報導， 根據上海合作組織地區反恐怖機構第三十六次理事會決議，9月21日至10月4日，代號為「帕比—反恐—2021」的上合組織成員國主管機關聯合反恐演習在巴基斯坦帕比市舉行。

據報導，此次演習由巴基斯坦主辦，上合組織成員國主管機關派反恐執法力量參加。這是中方反恐執法力量首次實警實槍實彈出境參加上合組織成員國主管機關聯合反恐演習。

報導指出，此次演習分兩個階段實施。第一階段是在上合組織地區反恐怖機構執委會協調下，各成員國主管機關在本國境內分別針對可能發生的恐怖活動模擬開展反恐情報交流共用、蒐集研判和行動處置。

第二階段是根據上合組織成員國境內組織和舉行聯合反恐行動與演習的有關程序協定，巴基斯坦主管機關邀請中國公安部反恐執法力量開展聯合反恐演習。上合組織成員國主管機關參演力量開展實兵實裝演練，重點就狙擊戰、直升機索降突擊、室內反恐戰、城市戰和巷戰、恐怖分子清剿、人質解救、單兵和隊組反恐實戰技能交流等內容進行演訓，開展聯合反恐戰術行動。上合組織地區反恐怖機構執委會和各成員國主管機關以及相關國際組織派員觀摩演習。

上合組織成員國主管機關聯合反恐演習已實現機制化，每年輪流舉行。中國公安部曾於2006年、2011年、2017年舉辦3次「天山」系列聯合反恐演習。