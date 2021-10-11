雖然塔利班取得阿富汗控制權，但是阿富汗仍然遭到恐怖攻擊。上星期五，北部昆都茲市一座什葉派清真寺遭到自殺式炸彈攻擊，造成至少46人死亡，逾百人受傷。之後IS出面承認犯行，而塔利班表示他們會找出原兇，但不會與前敵人美國合作。

美聯社報導，塔利班與美國代表計畫在周末再舉行會談，雙方將就繼續撤離外國公民和阿富汗人事宜展開協商，另外美國也希望能談到如何扼止極端團體的攻擊行動。對此，塔利班已表示可以更靈活的疏散不願留下的人員；然而，不會與華盛頓合作遏制恐怖團體。

塔利班代表沙欣(Suhail Shaheen)被問到「是否願意與美國合作，遏制伊斯蘭國附屬組織」時沙欣說：「我們能夠獨立應對IS 」 他是用阿拉伯語的首字母縮寫詞 IS。

IS是極端遜尼派組織，自2014年在阿富汗東部出現以來，他們經常對阿富汗什葉派清真寺發動了無情的襲擊，之後擴大到擄人勒贖，殘殺人質等嚴重犯行。經過5年的國際反恐作戰，IS的地盤被拔除，主要幹部都被格殺，但是殘黨仍在偏遠地區和國與國邊界的三不管處流竄。