一名在彰化大葉大學就讀碩士的李小姐，日前牙痛到員林某牙醫診所就醫，因感覺醫師態度不佳且發炎狀況未見好轉，到google留下1顆星評論，沒想到卻是惡夢的開始。診所不但多次打電話騷擾，還通知她的家人及學校，甚至要求刪除負評否則提告。

李小姐向《中時新聞網》投訴，9月到該牙醫診所看診幾次後發炎不見好轉，且愈來愈嚴重，甚至發燒，因此到另一家醫院急診，但因事後在該牙醫診所的google評論留下1顆星，陳述看診狀況並稱醫生態度糟糕，沒想到竟收到診所透過未知號碼致電要求刪除負評，甚至打電話給她的家人威脅撤銷負評，否則將提告，更聯繫李小姐的學校教官，讓她不堪其擾。

李小姐認為，自己已成年，診所在非緊急狀況下濫用患者個資，且洩漏她的就醫資訊給家人及教官，嚴重侵犯她的隱私權；而她也強調，所留下的評論僅就事實與自身感受陳述，絕無惡意毀謗之意。

而李小姐的哥哥也有到google評論區表示，妹妹險些引發蜂窩性組織炎，最後只能去急診善後，據實留下負評結果遭瘋狂打電話騷擾，還通知學校簡直莫名其妙，若診所持續有這樣的騷擾行為，不排除向相關單位申訴。

該診所則在評論回覆，澄清醫生並無態度不佳，且有監視器影片為證，認為李小姐所敘述的內容不符事實，且某次看診李小姐候診時暈倒，櫃檯人員也有上前關心，態度親切。診所也說，李小姐的牙齒發炎嚴重非醫師造成，已盡力醫治，恢復情形要視個人免疫力與清潔習慣，勿把責任全歸咎於醫師；另也要求李小姐的哥哥撤除不實負評，否則後續會請法務處理。