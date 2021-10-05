中共軍機近日擴大擾台，蔡英文總統在美媒撰文指出，台灣在兩岸關係上的立場始終如一「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。在對等、不設政治前提的原則下，我們將持續以開放態度與北京當局展開對話。台灣也投入必要資源，強化對北京當局了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助做出更精確的兩岸決策。但蔡總統投書署名為「President of Taiwan.」，國民黨立委陳以信對此直批，「蔡英文不知道她當的是中華民國總統嗎？」。

蔡英文投書。(圖/翻攝自 陳以信臉書)

蔡英文接受美國《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊邀請撰寫專文，以「臺灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題表示，在經歷疫情之後，現在，威權體制更深信他們的治理模式比起民主制度更符合21世紀的需求，這也引發意識形態的角力。她說，台灣就處在這體制角力的要衝，有蓬勃民主和受西方影響的台灣，同時也受到中華文明的影響及亞洲傳統的形塑，其屹立不搖和持續繁榮，牴觸了中共的論調，也阻礙了中共稱霸區域的野心。

蔡英文表示，北京當局從未放棄對台的野心，中國軍事支出持續二位數的成長，在台海及周邊海域軍事擴張，北京當局這樣日漸強勢的姿態已取代其對和平解決爭端的承諾。2020年以來，中國人民解放軍的機艦在台海的活動明顯增多，幾乎天天侵入台灣南部的防空識別區，偶爾還會越過台海中線—貫穿臺灣海峽中部，從日本周邊島嶼的東北方向，向西南延伸到香港。

儘管情勢令人擔憂，但她說，台灣人民依然向全世界宣告，民主不容妥協。在中國人民解放軍幾乎天天侵擾的情況下，台灣在兩岸關係上的立場始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。

蔡英文強調，維護區域安全仍將是台灣整體政策的要務。就如2016年以來我們政府所一再重申，只要在對等、不設政治前提的原則下，我們將持續以開放態度與北京當局展開對話。同時，台灣也投入必要資源，強化對北京當局的了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助於做出更精確的兩岸決策。我們期待能清楚瞭解外在環境的威脅及機會，以迎接挑戰。

對於蔡英文總統投書，陳以信5日在臉書發文質疑，「蔡英文不知道她當的是中華民國總統嗎？」。網友也留言喊話，「自稱台灣總統....我們國家怎麼了？玉山也可以用去瑞士山？」、「世界上有哪個國家叫台灣嗎？國慶也是中華民國國慶，用的新台幣也是寫中華民國，不是台灣」。