統一獅隊左投林子崴今年下半季傷癒復出，補上過去陣中缺少的牛棚左投，目前出賽7場，但球隊為了保護他還沒讓他連續出賽過，總教練林岳平認為他要真正扛起球隊牛棚角色還早，「他現在還沒能連續出賽，只要他能連2天出賽，就是球隊第一號牛棚左投。」

獅隊牛棚去年少了優異左投，面對他對強力左打者打得辛苦，今年下半季林子崴傷癒歸隊，首年定位從牛棚出發，而他的復出對球隊牛棚戰力也有所提升，可能成為球隊下半季爭冠關鍵。

本季林子崴出賽7場，自責分率2.08，不過在球隊刻意保護下，目前尚未連續出賽過，林岳平說：「投手教練（納瓦諾）對他的出賽時機點掌握的都不錯，之後也會找機會讓他嘗試連續出賽。」

林子崴則表示，雖然復出後現在還未連續出賽，但自己都調整好要連續出賽的心理準備，目前投完球的隔天手臂也沒有痠痛感或不適，對於中繼角色也不陌生，「不會害怕，在身體OK的情況下就是全力面對打者，不會是左打還是右打，台灣打者都很有能力，就盡量想辦法解決他們。」

林子崴目前手傷已百分百恢復，他也不會有怕受傷的陰影，目前最快球速來到148公里，但他說自己沒刻意想到球速，只要能正常投球就好，「反倒是之前有時節奏會太急，這部分還需要調整。」

球隊本季將林子崴定為在牛棚，「餅總」表示，目前球隊也缺這個角色，明年要看他的身體狀況及意願而定。林子崴也說：「當然還是會想先發，但現在想這個有點太拗，今年先把中繼角色做好，剩下就等球季結束後再來跟教練討論。」