中油將110年雇員考試安排在12月18日與公投同一天惹抨擊，今天中油董事長李順欽坦言這是「人事處疏忽」，已跟學校單位研商改日期，會改到明年初辦理，確切時間還要討論。

經濟部長王美花前日已要中油進行檢討，今天國民黨立委孔文吉再次呼籲，過去中油招考雇員從未有跟公投日在一起，呼籲中油做事不要有雙標。對此李順欽回應，當初定在12月18日，是當時人事處長沒有考慮公投這天， 想法是不夠周延，是「人事處疏忽」。

國民黨立委孔文吉今天質詢中油招考雇員考試與公投同日問題，中油表示是「人事處疏忽」，已跟場地單位協商延到明年初舉行。（圖／王玉樹攝）

目前考試日期正跟場地單位學校研商，會改到明年初舉行，但確切日期還要跟相關單位協商。