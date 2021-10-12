中油今天把「三接外推案」送至環評專案小組初審，經濟部昨天先指出，藻礁公投提案的前提存在事實基礎錯誤，但藻礁公投聯盟則指出，公投小組當時依台大碩士生論文資料明定應遷離大潭海域低潮線外五公里範圍，考量的不只是藻礁礁體，也包含藻礁與其周邊生態系。

藻礁公投聯盟表示，藻礁生態系本來就不是單獨的存在，整體藻礁生態系的健康與否與整個近岸其他生態系之間的交互作用，不管是海底或是水層都是重要的。中油這樣「切豆腐」式的狡辯，是完全不懂生態系運作的說法。潮間帶健康的藻礁需要的是亞潮帶健康的泥沙生態的支持，這種對生態系「歧視」的切割方式，實在是嚴重的錯誤。

藻礁公投聯盟認為，經濟部在專案小組會議前發布此新聞，令人質疑是否為了影響專案小組委員判斷，企圖在12月18日公投前完成環差取信國人此為專業審查結果，讓藻礁公投無法過關，呼籲環評專案小組委員應發揮專業，堅持環境優先立場，為全民守護珍稀的國寶級地景及生態系。

藻礁公投聯盟指出，大潭藻礁保育就是整體大潭海域的保育，經濟部中油ㄧ路的切豆腐的切割藻礁生態系，不僅大潭藻礁已經失去ㄧ大片的Ｇ3，剩下的G1 G2 以及觀新藻礁都將因為大大的突堤而走向消失的命運。