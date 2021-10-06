搶雙十連假與五倍券商機，肯德基宣布自10月8日起至10月28日止全台限期推出讓荷包有感「振興雞省套餐」包括有「振興澎湃個人餐」、「振興超值雙人餐」、「振興多人樂享餐」，三種咔啦脆雞套餐組合最低折扣享62折起，最高優惠價現省182元，標榜不只價格優惠，餐點內容與份量更加升級，天天都能「振興食慾」、大口吃雞。

全台肯德基餐廳共推出三種「振興雞省套餐」：其中「振興澎湃個人餐」200元就能吃到一個？啦雞腿堡加上一塊咔啦脆雞，再搭配四個上校雞塊、一包香酥脆薯（小）、一份雙色轉轉QQ球還有一杯百事可樂（小），原價325元的組合一口氣下殺62折。200元的「振興超值雙人餐」有四塊咔啦脆雞加上一包香酥脆薯（中）、再搭配兩杯百事可樂。「振興多人樂享餐」500元即可一次帶走八塊咔啦脆雞、一份勁爆雞米花分享盒、加上一份雙色轉轉QQ球和一瓶1.25L瓶裝百事可樂。

限期推出的肯德基振興雞省套餐超級「食」在，無論個人獨享或多人同享，都可享有超值優惠，也可使用振興五倍券或好食券到肯德基消費。其中「振興澎湃個人餐」以及「振興超值雙人餐」不管是個人豪華吃，還是兩人分享吃，都只要一張200元的五倍券，就能買到多樣超人氣餐點。而「振興多人樂享餐」超值優惠，則可一次滿足多人食慾，吃越多省越大。