疫苗調閱小組首次會議！ 陳時中出席衛環委員會備詢

立法院今召開「疫苗採購調閱專案小組」第1次全體委員會議，國民黨召委蔣萬安、民眾黨立委賴香伶等人提案要求衛福部提供疫苗採購會議記綠、到貨期程、催貨紀錄、代工等文件。歷經約1小時半的討論，決定提供衛福部重新檢視的時間，10日後再議。

該提案引述監察院先前曾發布的新聞稿指出，監察委員將針對疫苗採購通當、資訊是否足夠透明、政府疫苗採購及施打策略有他劃、在疫情平穩時有無積極爭取疫苗進口、相關制度及法令等進行深入調查。為此，提案立委要求衛福部提供「採購國際認證疫苗歷次討論」、「疫苗採購數量相關會議紀錄」、「疫苗採購品牌、數量專家小組意見」、「廠牌選擇依據、各廠牌數量採購數量依據及決標準」。

此外，提案立委也要求提供COVAX、AZ、莫德納及BNT疫苗的到貨期程文件，以及各種疫苗的催貨往來紀錄，另在代工部份，也要求衛福部提供去年8月AZ疫苗研發團隊來台探詢代工疫苗的往來公文、歷次開會的會議記錄、評估報告、拒絕的公文。

衛福部長陳時中對此呼籲給予一點時間研究哪些可公開、哪些不可公開，在不妨礙進貨的前提下來做報告。他擔心採購進貨還沒完成的時候提供資料，可能會影響疫苗供貨，希望盡量避免，會請法務部門了解一下，在不妨礙進貨的前提下提供。

對此，包括徐志榮、蘇巧慧、洪申翰等朝野數名立委表達願意提供衛福部時間，不過國民黨立委陳玉珍認為，根據大法官釋字第293號，即便公股銀行有和個人簽約，資料也要提供立法院，另釋字729號提及，立法部門調閱文件時，即便涉及人民重大隱私、國家機密、營業秘密等，也有調閱權。

針對衛福部對影響供貨的疑慮，蔣萬安表示，小組成員有保密義務，受到法律拘束，不會有相關洩密，否則就會受到法律規範，運作上只要牽涉機密就召開秘密會議，過去國防委員會也是如此，行政機關提供相關的文件才能監督，這是立委的職責和天職。

蔣萬安認為，衛福部的資料公開透明是好的，如此一來，外界的誤解也可以澄清。對於各廠牌採購的合約，很多疫苗已經到貨的也可以提供，至於BNT的採購，不管是接洽或代理商，都可以來揭露。歐盟採購的BNT合約也是直接加密後公布上網，更不用說立法機關的調閱小組位階更高，且立委受規範不得洩漏。

陳時中指出，會尊重委員決定，有些合約上的理由，衛福部會講清楚，短時間內先做好整理，總是要讓衛福部提出1次，委員再來檢視夠不夠。至於大法官釋字，他沒辦法馬上答覆，原因是他在法律上也沒有那麼了解，希望回去研究清楚再給答案，至少提供1個禮拜來做準備。經過約1小時半的討論，衛環委員會今同意衛福部重新檢視的時間，10日後再議。