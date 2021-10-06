網路與現代人的生活密不可分，所衍生的網路犯罪也是目前威脅現代科技生活最嚴重的犯罪類型，為與各國執法機關共同打擊網路犯罪及強化國際執法合作，由內政部、外交部、警政署、美國在台協會及日本台灣交流協會於今（110）年10月6日上午9時40分舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊網路犯罪與強化國際執法合作」視訊研討會。

警政署今(6)日上下午分別舉辦「GCTF打擊網路犯罪」視訊研討會及2021國際警察合作論壇。(警政署提供)

警政署今(6)日上下午分別舉辦「GCTF打擊網路犯罪」視訊研討會及2021國際警察合作論壇。(警政署提供)

開幕式由內政部部長徐國勇、外交部政務次長曾厚仁、警政署署長陳家欽、美國在台協會副處長柯傑民及日本台灣交流協會代表泉裕泰擔任貴賓致詞，並以預錄影片方式發表談話，合計邀請國內外線上與會來賓504名（含外國32國及326名外賓），透過GCTF平臺分享案例及意見交流。

內政部徐部長強調，網路犯罪者常隱身在網路虛擬世界中，或於各國流竄，不易被查獲，猶如COVID-19病毒，都是看不見的敵人，需藉由強化國際執法合作，才能迅速將犯嫌查緝到案，防止危害擴大。另以我國於105年破獲「第一銀行ATM盜領案」為例，除創下全球檢警破獲此類型犯罪首例，更引起歐洲刑警組織高度重視，臺歐雙方也透過情資交換，溯源查緝到藏匿於西班牙的幕後主嫌，將可能衍生全球性治安的危機，化為強化金融資安聯防的契機。

內政部部長 徐國勇致詞(警政署提供)

警政署陳署長分享，去年新冠肺炎疫情爆發至今，我國同時面對疫情及假訊息雙重威脅，不法人士刻意散布疫情假訊息，企圖造成社會恐慌，據統計有116件是在境外散布假訊息（截至今年10月5日為止），此類案件必須藉由國際執法合作及透過各國司法協查，才能克竟其功。

警政署署長 陳家欽致詞 （警政署提供）

本次視訊研討會是警政署首次承辦GCTF有關執法合作議題的活動。此外，6日下午由警政署另外辦理1場國際會議，希望藉此強化我國與國際社會執法合作能量，並展現與世界共同打擊跨境犯罪的決心。

台美於2015年6月1日簽署備忘錄成立「全球合作暨訓練架構」，旨在發揮台灣之優勢及專業，就台美共同關切之全球性議題，合作舉辦訓練計畫，並邀請印太區域國家官員及專家參加，以協助區域國家能力建構，藉此加強區域多邊合作、協助我與區域內各國政府建立夥伴關係，進一步拓展我國際空間。台美雙方定期召開GCTF聯合委員會，以審視當年度GCTF相關活動辦理情形及成效，並規劃下年度合作議題領域及活動。

GCTF成立迄今6年來，已就公共衛生、執法合作、婦女賦權、能源效率、電子商務、資訊安全、人道援助及災害防救（HA/DR）及媒體識讀等議題舉辦37場國際研習營，共計邀請全球97個國家、約2800位政府官員及專家與會受訓。日本自2019年以正式夥伴身分加入GCTF，澳洲、瓜地馬拉、瑞典、荷蘭、英國及斯洛伐克亦曾分別具名合辦。此外，2019年9月在帛琉舉辦之「南島語言復振國際論壇」係GCTF成立以來首度移師海外舉行，2020年9月亦首度針對拉丁美洲及加勒比海國家舉辦線上研討會。我方歡迎更多理念相近國家積極參與，持續擴大GCTF合作範疇。