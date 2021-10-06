大貨車載太空包疑沒綁好噴飛對向車道 台2線塑膠粒滿天飛 14:392021/10/06 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大量塑膠粒原料散落路面。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（6）日中午12時許，36歲蔡姓男子駕駛大貨車載滿塑膠原料太空包，在行經台2線宜蘭往基隆方向海濱隧道口時，不明原因掉落2包太空包至對向車道，1輛自小貨車閃避不及撞上，造成太空包破裂，大量塑膠粒散落路面，影響通行。 大貨車載太空包疑沒綁好噴飛對向車道 台2線塑膠粒滿天飛(民眾提供) 訂閱影音： 中時新聞網 瑞芳警分局獲報，隨即派於到場管制交通，目前單線雙向通行，現場已在清理中。 聯發科贈300套AIoT套件包 助基隆推動智慧教育 疫苗接種資料出包 北市孕婦預約第2劑莫德納卻遭註記「已打高端」 #太空包 #塑膠粒 #掉落 #台2線 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道3事故磚塊土石掉落 南下土城段一度回堵8km 08:442021/10/06 社會 美股續跌 台股4大利空罩頂 今日財經懶人包一次看 08:062021/10/05 財經 歐洲工具機展 台廠參展創新低 04:102021/10/05 產業特刊 傳承爸爸「環保」理念 枋寮百年漁網老店發想漁村特色包 21:132021/10/05 寶島 五倍券福利再＋1 憑五倍券至藏壽司消費滿額拿KURA托特包 19:252021/10/05 生活 陸能耗雙控 新纖：漲價風有利台紡織業 04:102021/10/06 財經要聞 老外衝松蘿湖群聚開電音趴 留滿地糞便垃圾 山友氣炸 17:592021/10/04 社會 搞錯神山廠商遭起底「專包外交部案子」 藍委質疑有貓膩 11:562021/10/04 政治 21歲正妹開男友車上路自撞騰空翻2圈 路邊3車衰遭撞 11:052021/10/05 社會 人夫藏私房錢被抓包 遭妻冷戰嗆：這樣婚姻很可悲 網曝背後原因 10:442021/10/06 生活 閣樓掉落不明骸骨 憂遭埋伏謀殺 他送檢後傻了 11:312021/10/04 生活 社會熱門新聞 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 惡劣！陳柏惟10年前肇逃釀騎士顱內出血 媒體人怒爆：為何隱匿 - 社會 詐騙機房藏身大樓精品店 金門警跨海逮19嫌估獲利16億元 - 社會 北宜過彎超車巡邏車還嗆「抱歉借過」 重機女下場曝光 - 社會 比爸媽還「雜唸」 2警被長官唸到癱軟送醫 交通分隊長記過 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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