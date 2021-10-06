今（6）日中午12時許，36歲蔡姓男子駕駛大貨車載滿塑膠原料太空包，在行經台2線宜蘭往基隆方向海濱隧道口時，不明原因掉落2包太空包至對向車道，1輛自小貨車閃避不及撞上，造成太空包破裂，大量塑膠粒散落路面，影響通行。

大貨車載太空包疑沒綁好噴飛對向車道 台2線塑膠粒滿天飛(民眾提供)

瑞芳警分局獲報，隨即派於到場管制交通，目前單線雙向通行，現場已在清理中。