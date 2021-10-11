恐怖！颱風釀內湖土石崩落 4車遭砸「1車巨石壓車頂」 11:562021/10/11 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖驚傳土石崩落壓毀3車。（圖／取自民眾黨前發言人陳宥丞臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內湖驚傳土石崩落壓毀3車。（圖／取自民眾黨前發言人陳宥丞臉書） 受圓規颱風影響，台北市昨晚開始就起風下大雨，造成內湖成功路二段456巷（三總對面）土石崩落，壓壞停放路邊停車格內的4部車輛，其中1車遭一塊大落石，壓在車頂上，車身全毀，畫面悚目驚心，所幸當時車內無人，未造成傷。警方已將落石區與該路段拉起封鎖線，禁止人車行經該處。 警方派員到場查看，現場掉落土石波及路邊停放的4輛汽車，影響範圍約100平方公尺，幸無人受傷，目前現場已進行封鎖、禁止通行，將待台北市工務局大地處派員到場處理。 國慶收假日9大地雷路段曝 「北上南下」出發避車潮 「高雄開就賺」國慶夜首抽 民眾喜獲iPhone13誤當詐騙 #內湖 #土石崩落 #車頂 #落石 #颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 偷車又酒駕 台東賴姓竊賊遭逮 10:272021/10/11 社會 金門料羅民宅深夜火警 30分鐘撲滅無人傷亡 10:102021/10/11 社會 蕭宜峯情有獨鍾老賓士 04:102021/10/11 時尚消費 晶片荒 促十一車市買氣爆發 04:102021/10/11 全球財經 國慶收假湧現車潮 這11處路段易壅塞 11:272021/10/11 生活 台中購物節開跑 抽千萬好宅 04:102021/10/11 地方新聞 影》警匪街頭飛車追逐 嫌犯省道飆駕自撞逃逸 波及2車 21:042021/10/10 社會 色狼捷運車廂搭訕陌生女子 警逮人起出安毒殘渣 11:442021/10/11 社會 國境之南湧現北返車潮 北上每小時近3000輛次 18:402021/10/10 生活 台61線封2處路口 警緊盯車流 04:102021/10/10 地方新聞 麻將王子熬夜2年輸多贏少 一次「翹班意外」終於領悟！半年買賣25間房奪「業績冠軍」 09:012021/10/11 房產達人 社會熱門新聞 5G算什麼！36G「正妹店長」推方案 客人全點頭說好 - 社會 恐怖！颱風釀內湖土石崩落 4車遭砸「1車巨石壓車頂」 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 無視禁令颱風天硬闖泰崗野溪溫泉 6遊客受困沙洲 - 社會 公車撞西營大將軍 車毀廟損人安好 信眾驚呼：神明有保佑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。