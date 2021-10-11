內湖驚傳土石崩落壓毀3車。（圖／取自民眾黨前發言人陳宥丞臉書）

受圓規颱風影響，台北市昨晚開始就起風下大雨，造成內湖成功路二段456巷（三總對面）土石崩落，壓壞停放路邊停車格內的4部車輛，其中1車遭一塊大落石，壓在車頂上，車身全毀，畫面悚目驚心，所幸當時車內無人，未造成傷。警方已將落石區與該路段拉起封鎖線，禁止人車行經該處。

警方派員到場查看，現場掉落土石波及路邊停放的4輛汽車，影響範圍約100平方公尺，幸無人受傷，目前現場已進行封鎖、禁止通行，將待台北市工務局大地處派員到場處理。