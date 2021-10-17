(20:50更新)台灣高鐵今晚19時38分發布說明，因受675車次於新竹苗栗間列車集電弓接觸電車線障礙物而自動下降影響，導致部分列車延誤，目前已派員處理中，「南港-台中」路段皆受影響。
不少乘客也在PTT回報列車暫停行駛，「675南下列車，集電弓碰到電線上障礙」、「南下157 停了」、「1679南下卡住+1」、「有恢復電力尚未啟動行駛」、「北上也停了」、「北上在苗栗新竹間等待中…」。
高鐵20時14分更新公告，表示集電弓下降狀況已排除，運轉陸續恢復中，仍有部分列車延誤，造成不便敬請見諒。
(20:50更新)台灣高鐵今晚19時38分發布說明，因受675車次於新竹苗栗間列車集電弓接觸電車線障礙物而自動下降影響，導致部分列車延誤，目前已派員處理中，「南港-台中」路段皆受影響。
不少乘客也在PTT回報列車暫停行駛，「675南下列車，集電弓碰到電線上障礙」、「南下157 停了」、「1679南下卡住+1」、「有恢復電力尚未啟動行駛」、「北上也停了」、「北上在苗栗新竹間等待中…」。
高鐵20時14分更新公告，表示集電弓下降狀況已排除，運轉陸續恢復中，仍有部分列車延誤，造成不便敬請見諒。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。