(20:50更新)台灣高鐵今晚19時38分發布說明，因受675車次於新竹苗栗間列車集電弓接觸電車線障礙物而自動下降影響，導致部分列車延誤，目前已派員處理中，「南港-台中」路段皆受影響。

不少乘客也在PTT回報列車暫停行駛，「675南下列車，集電弓碰到電線上障礙」、「南下157 停了」、「1679南下卡住+1」、「有恢復電力尚未啟動行駛」、「北上也停了」、「北上在苗栗新竹間等待中…」。

高鐵20時14分更新公告，表示集電弓下降狀況已排除，運轉陸續恢復中，仍有部分列車延誤，造成不便敬請見諒。