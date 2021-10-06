北市大同區重慶北路3段一處5層樓連棟公寓發生火警，4樓冒出濃濃黑煙，警消獲報後，已派出多輛消防以及人員到場灌救，附近住戶現已疏散當中，初步了解，起火戶屋內無人，現正由警消確認中。

警消2點58分接獲報案，立即派出13輛消防車輛、2輛救護車、34名人員到場，初步並無發現有人在屋內，已立即疏散，3點18分已經控制火勢。