重慶北路老舊公寓火警 濃煙竄燒無人受困 15:302021/10/06 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市重慶北路一處公寓6日下午2點58分發生火警。（圖／李文正翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市大同區重慶北路3段一處5層樓連棟公寓發生火警，4樓冒出濃濃黑煙，警消獲報後，已派出多輛消防以及人員到場灌救，附近住戶現已疏散當中，初步了解，起火戶屋內無人，現正由警消確認中。 警消2點58分接獲報案，立即派出13輛消防車輛、2輛救護車、34名人員到場，初步並無發現有人在屋內，已立即疏散，3點18分已經控制火勢。 重慶北路一棟公寓4樓發生火警，警消剛剛已控制火勢。（圖／李文正翻攝） 頭城蜜月灣5男女下水衝浪 1男失蹤警消搜救中 KTV復業 桃園警擴大臨檢要求落實防疫指引 #警消 #重慶北路 #火勢 #人員 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北永和警民防常訓 強化協勤技能 20:562021/10/05 社會 桃園平鎮鐵皮木材工廠大火 濃煙直竄消防人員灌救中 19:382021/10/05 社會 佩甄路邊助人買愛心商品被拒 遭嗆「我們低消100元」 14:282021/10/06 娛樂 北市細肩帶辣妹翻車困車內 男友一旁急護花 08:382021/10/05 社會 廈門獨居妙齡女遭砍20多刀喪命 警：房仲翻牆「先劫後殺」 12:112021/10/06 兩岸 KTV休閒娛樂場所開放 金門警大動作稽查遭誤會「出事」 14:412021/10/06 社會 移工情侶約會手機遺失 警助尋回成就美好假期 14:162021/10/06 寶島 9旬婦家中跌倒機警吹哨求救 警消循哨聲合力救援 14:142021/10/06 社會 詐騙機房藏身大樓精品店 金門警跨海逮19嫌估獲利16億元 13:302021/10/06 社會 國慶領唱國歌 國民女友羅嘉翎在列 04:102021/10/06 政治要聞 陸美女主播驚傳驟逝 「因病醫治無效」享年44歲 09:002021/10/06 娛樂 社會熱門新聞 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 惡劣！陳柏惟10年前肇逃釀騎士顱內出血 媒體人怒爆：為何隱匿 - 社會 詐騙機房藏身大樓精品店 金門警跨海逮19嫌估獲利16億元 - 社會 北宜過彎超車巡邏車還嗆「抱歉借過」 重機女下場曝光 - 社會 比爸媽還「雜唸」 2警被長官唸到癱軟送醫 交通分隊長記過 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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