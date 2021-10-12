因昨天晚間山上雨勢，造成下游排水溝水流湍急，報案的民眾一轉眼就不見落水男子，目前警消關閉上游水門，正全力搜救當中。(警消提供／吳建輝彰化傳真)

今天上午8點左右有民眾經過彰化縣埔心鄉源泉路時，發現遠處一名男子騎乘腳踏車跌落路旁排水溝，嚇得他趕緊打電話報警，因昨天晚間山上雨勢，造成下游排水溝水流湍急，報案的民眾一轉眼就不見落水男子，目前警消關閉上游水門，正全力搜救當中。

這起事件發生在今天早上8點27分左右，報案人表示他看到有民眾騎腳踏車，跌落源泉路排水溝，水流湍急人車整個被沖走，彰化警消獲報後隨即調派周遭共6個消防分隊，沿著下游開始尋找。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁指出，根據目擊者表示，其腳踏車的應該是一名男子，身高不高，大約國中、小生的高度，但因為目擊者沒有看清樣貌因此無法判定年紀，落水民眾應該試騎腳踏車從人行便橋摔落，目前正全力搜救中。

施順仁說，從獲報後開始下水協尋，但由於昨晚山區雨勢大，造成下游八堡圳水流湍急，增加搜救難度，目前正從下游大村、秀水等排水溝搜尋，也聯絡水利單位協助將上游水門關閉，讓水位下降至約10公分左右，並針對水門、水壩等截彎處進行搜索。